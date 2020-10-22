Doctor Foster dizisi bir süredir en merak edilen konuların başında geliyor. Sadakatsiz dizisiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Doctor Foster'ın konusu ne? Doctor Foster oyuncuları kimler?

BBC one ekranlanlarında yayınlanan Doctor Foster ilk bölümü 9 Eylül 2015'te seyirci karşısına çıktı. Toplamda 2 sezon, 10 bölümden oluşan dizi 3 Ekim 2017'de ekranlara veda etti. Yunan mitolojisinde yer alan Medea (Medeia)‘nın hikayesinden esinlenilen dizi bir süredir Sadakatsiz adlı uyarlamasıyla Türk televizyonlarında da yayınlanıyor.

DOCTOR FOSTER KONUSU NE?

Doktor Gemma Foster’ın hayatı paramparça olmak üzeredir. O, topluluğunun kalbinde yetenekli bir aile doktoru, sevgi dolu bir eş ve anne, insanların güvenebileceği bir kadındır. Ancak kocası Simon’ın bir ilişkisi olduğundan şüphelendiği anda dünyası parçalanır. Gerçeği keşfetmeye kararlı olan Gemma, sevdiği her şeyi tehdit eden karanlık sırları ortaya çıkarır. Hayatı ve hastalarının ve ailesinin hayatları kaosa sürüklenirken kesin olan tek bir şey vardır: Gemma, kendisini asla hayal edemeyeceği şekilde davranırken bulacaktır.

DOCTOR FOSTER OYUNCULARI KİMLER?

Suranne Jones, Gemma Foster

Bertie Carvel, Simon Foster

Clare-Hope Ashitey, Carly Williams

Cheryl Campbell, Helen Foster

Jodie Comer, Kate Parks