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Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D yayın akışı ile Sadakatsiz finali ne zaman?

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sadakatsiz final bölümü ne zaman?

Sadakatsiz final mi yapıyor? Sorusu izleyicilerin gündeminde. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimleri buluşturan Sadakatsiz dizisinin final yapacağı iddiası sevenlerini üzdü. Peki, Sadakatsiz final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz final tarihi...

23.05.2022 - 12:41 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi 2 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sadakatsiz final bölümü tarihi izleyicilerin gündeminde. Peki, Sadakatsiz final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz final tarihi... 

  • SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Sadakatsiz 60. bölümüyle final yapacak. Sadakatsiz dizisi 25 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. 

  • SADAKATSİZ 60. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

    Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?

  • 25 MAYIS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Sadakatsiz

    23:30 Yerli Dizi

    02:20 Gelinim Mutfakta

    04:45 Yabancı Damat

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