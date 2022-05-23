SADAKATSİZ 60. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?