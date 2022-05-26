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Sadakatsiz final bölümü izle! Kanal D ile Sadakatsiz 60. final bölümü tek parça izle!

Sadakatsiz final bölümü yayınlandı! Kanal D Sadakatsiz 60. final bölümü izle!

Sadakatsiz final bölümü ile 25 Mayıs Çarşamba günü ekranlara veda etti. Kanal D'nin sevilen dizisi 60. final bölümü ile son kez yayınlandı. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin takipçileri Sadakatsiz final bölümü izleme sayfasını araştırıyor. İşte Sadakatsiz 60. bölüm final kesintisiz izleme ekranı...

26.05.2022 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Medyapım / Mednova'nın üstlendiği Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz dün akşam itibarıyla izleyiciye veda etti. Sadakatsiz final bölümü araştırılıyor. Sadakatsiz dizisi final bölümünde yaşanan heyecanlı anlar sonrası diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde derledik. İşte Sadakatsiz 60. son bölüm izleme sayfası...

  • SADAKATSİZ 60. FİNAL BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

    Sadakatsiz 60. son bölümü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırarak final bölümüne ulaşabilirsiniz.

    https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

  • SADAKATSİZ 60. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ 

    Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır.

    Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır. Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?

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