Sadakatsiz dizisi bu akşam ilk bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova yapım imzalı olup, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alıyor. Dizisinin senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündedir. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere),başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk),harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…