İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan SAdakatsiz dizis yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen!in yer aldığı dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusu...

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ'da çekilmektedir.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda;

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan yer almaktadır.