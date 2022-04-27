Med Yapım/Mednova Yapım'dan Fatih Aksoy'un yapımcılığında ekrana gelen Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başlayan ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. İkinci sezona hikayeye katılan yeni karakterlerle başlayan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü için bekleyen dizi severler bu akşam Sadakatsiz dizisinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Kanal D 27 Nisan yayın akışı listesinde Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüne rastlyamayan diziseverler tarafından araştırılan Sadakatsiz neden yok, yeni bölümü ne zaman sorusunun cevabı belli oldu.