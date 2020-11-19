KanalD ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sadakatsiz son bölümde dengeler değişti. Sadakatsiz dizisi nefes kesen 7. bölümde neler oldu? Asya ve Volkan'ın savaşının resmen başladığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SADAKATSİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?
Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.
Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?
Sadakatsiz yeni bölümleriyle her çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor ancak sevilen dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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