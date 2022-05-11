SADAKATSİZ 58.BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Ali’nin gizemli bir şekilde ortadan kayboluşu ile tüm gözler Derin’e çevrilir. Derin’in şüpheli tavırları onu bir kez daha suçlu konumuna düşürürken, Volkan her yerde Asya ve Ali’yi aramaktadır.