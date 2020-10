Sadakatsiz dizisinin 2. son bölümünde; Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor! Şikayetlerinden söz eden Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu söylüyor.

SADAKATSİZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Her şeyin farkında olan Asya ise sabırla onu dinliyor ve rengini belli etmiyor. Derin'in sözleri giderek daha da can yakıcı bir hal alınca ise Asya için her şey zorlaşmaya başlıyor.

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri...

Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.