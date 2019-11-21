Dünyanın en fazla soygun ve cinayet işlenen şehirleri arasında yer alan Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti geçtiğimiz hafta akılalmaz bir cinayete sahne oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Aderbal Ramos de Castro adlı adam, kendisinden 25 sent sadaka isteyen 31 yaşındaki Zilda Henrique dos Santos Leandro adlı kadını sokak ortasında vurdu.

Caddedeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca çekilen görüntülerde genç kadının Castro'yu birkaç metre uzaktan takip ettiği görülüyor. Birkaç saniye sonra Castro belindeki tabancayı çekerek Leandro'yu vuruyor.

Polis, genç kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıklarken, Castro'nun ilk ifadesinde, aynı bölgede daha önce defalarca soyulduğunu, kadının da kendisini gasp edeceğinden korktuğu için silahına davrandığını iddia etti.