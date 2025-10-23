Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Saçsız güzel Mary Sickler ABD Güzellik Yarışması'na peruğu olmadan katıldı - magazin haberleri

        Saçsız güzel Mary Sickler ABD Güzellik Yarışması'na peruğu olmadan katıldı

        Hastalığı nedeniyle tüm saçları dökülen Mary Sickler, ABD'nin en güzel kadını olmak için katıldığı güzellik yarışması ön elemesine peruğunu atarak çıktı. cesaretiyle büyük övgü alan Sickler, yarınki finalde de saçsız haliyle podyumda yürüyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güzellik yarışmasında peruğunu attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mary Sickler, ABD Güzellik Yarışması'nda 'Miss USA' ünvanı almak üzere sahneye çıktığında cesur hareketiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 22 yaşındaki Nevada Güzeli, dün yapılan ön eleme yarışmasında peruğu olmadan podyumda yürüyerek, güzelliği yeniden tanımladığını kanıtladı.

        Sickler'ın cesur eylemi, güzellik yarışması seyircilerini ayağa kaldırdı. Mary Sickler, podyumda kıyafetiyle uyumlu, parıltılı bir başlıkla yürüdü.

        Sosyal medyada güzellik yarışmasının ardından Mary Sickler'a övgü mesajları yağdı. Sahneyi, başörtülü New Hampshire Güzeli Mona Lesa Brackett ile paylaşan Sickler, 2025 ABD Güzeli'nin seçileceği yarınki finalde yeniden sahneye çıkacak.

        REKLAM

        Mary Sickler'a, Aralık 2024'te saç derisinde küçük kel bölgeler fark etmeye başlamasının ardından 'alopesi' (saçkıran) teşhisi kondu. 'Alopesi areata' olarak, yani yamalar halinde saç dökülmesiyle başlayan hastalık, kısa sürede vücutta tüm saçların dökülmesine neden olan 'alopesi universalis'e dönüştü.

        Eylül ayında People Dergisi'ne konuşan Mary Sickler, "Eve geldiğimi hatırlıyorum, aynaya baktım ve kendimi hiç bu kadar çirkin hissetmemiştim. Saçlarım yer yer dökülmüştü, kirpiklerim tamamen dökülmüştü, kaşlarım yoktu ve dürüst olmak gerekirse artık kendimi tanıyamıyordum" demişti.

        Mary Sickler için değişim sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusaldı. 10 yaşından beri güzellik yarışmalarına katılan Sickler, alopesi nedeniyle "tüm güzelliği elinden alınmış gibi" hissettiğini söylemişti.

        Teşhis konulmadan önce modellik kariyeri yükselişte olan Mary Sickler, saçlarını kaybettikten sonra görünüşe dayalı bir sektörde nasıl ilerleyeceğini bilemeyerek sessizce modellik ve güzellik yarışmalarından uzaklaştı. "O zamanlar, 'Bir modelin saçı nasıl olmaz? Saçsızken nasıl güzel görülebilir ki?' diye düşündüm" diyen Sickler, hiçbir açıklama yapılmadan modellik sözleşmesinin iptal edildiğini anlatmıştı.

        Güzellik yarışmalarına kararlı bir dönüş yapan Sickler, 2025 Miss Texas USA yarışmasında ikinci oldu. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Miss Nevada USA tacını kazanarak Miss USA yarışmasındaki yerini garantiledi.

        İlk başta, röportajlar sırasında alopesisini açıklamamayı tercih eden Sickler, "Görüşme odasında bundan bahsedersem ağlayacağımı biliyordum ve vermek istediğim mesaj bu değildi. Güçlü olduğumu göstermek istiyordum" demişti.

        Ulusal yarışmadan yaklaşık bir ay önce Sickler, teşhisini bir dizi samimi sosyal medya videosuyla kamuoyuyla paylaştı. Gelen tepkiler çok destekleyiciydi ve açık sözlülüğü ona kazanç oldu.

        "Tüm saçlarım döküldü ve kesinlikle Miss USA sahnesinde saçsız yürüyeceğimi düşünmemiştim, ama öyleyim" diyen Sickler, "Sonunda kendimi güzel görebilmem uzun zaman aldı ve bence bu ilk adımdı. Bence kendinizi güzel görür ve sahiplenirseniz, başkaları da görecektir" ifadesini kullandı.

        Mary Sickler, Miss Nevada USA ünvanını elinde bulunduran ve Miss USA sahnesinde yarışan, kamuoyunda alopesi teşhisi konulan ilk kadın olarak tarihe geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güzellik Yarışması
        #ABD Güzellik Yarışması
        #alopesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        Habertürk Anasayfa