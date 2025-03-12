Hollywood yıldızı George Clooney, bu kez tiyatro sahnesinde hünerlerini sergiledi. Broadway gösterisi 'Good Night and Good Luck'ın prömiyerini gerçekleştiren Oscar'lı oyuncu, performans sonrası hayranlarını selamlamak için dışarı çıktı.

Oyun için uzun yıllardır beyaz bıraktığı saçlarını kumrala çeviren Clooney, yeni imajıyla hayranlarına imza dağıttı.

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"EŞİM SAÇIMDAN NEFRET EDECEK"

63 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce New York Times'a verdiği röportajda, saçlarını boyamak için heyecan duymadığını, eşi Amal'ın da bu konuda istekli olmadığını itiraf etmişti. Ünlü oyuncu; "Eşim bundan nefret edecek. Çünkü yaşlı bir adamı saçını boyaması kadar daha yaşlı gösteren başka bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

Alexander ve Ella adlarında 7 yaşında ikizleri olan George Clooney ayrıca; "Çocuklarım durmaksızın gülecekler bana" diye eklemişti.