Saç biti nasıl temizlenir? Evde doğal yöntemlerle bit temizleme

Saç Biti Nedir

Bir diğer ismi baş biti olarak da bilinen saç biti, saçın köküne yerleşen ve kan emerek saç derisinden beslenen bir böcek türü olarak bilinir. Saç köklerine yerleşerek saçın dersinde bulunan saç bitleri, özellikle kulak arkası ve ense bölgesine yerleşirler. Saç bitleri kan emerek beslenir ve bir çeşit tükürük salgılarlar. Bir saç bitinin yaşama süresi 2 ile 4 hafta arasında değişir. Görünüm olarak saç bitleri, grimsi bir renkte ve 1 ile 2 milimetre boylarındadır. Saç derisine bulaşan bitler yumurtalayarak çoğalırlar. Saç biti yumurtası ise sirke adını alır. Sirkeler, kum tanesi büyüklüğündedirler. Sirkelerin rengi ise sarımsı, gri ve bej şeklinde görülür. Halk arasında saç bitimi ile ilgili pek çok yanlış bilgi dolanır. Bu bilgilerden biri de saç saç bitlerinin oluşumuyla ilgili… Saç bitinin ortaya çıkma nedeni hijyen eksikliği ile ilgili değildir. Yani saç biti kirli saçlarda oluşur gibi bir durum söz konusu değil. Saç biti hem temiz hem de kirli saça bulaşabilir. Yani saç bitinin oluşma ya da bulaşma nedeninin temizlikle bir ilgisi yoktur. Ancak saç bitinin saç derisine yerleşmesinden sonraki süreçte temizlik konusu önem taşır. Ayrıca saç bitlerinin sıçrama ve zıplama gibi özellikleri de yoktur. Bu ufak parazitler sıçrayarak geçemezler. Saç biti çok yakın temasla bulaşır. Saçların birbirine bire bir yakın teması ya da saçlar için kullanılan toka, tarak ve şapka gibi bazı malzemeler aracılığı ile geçebilirler. Ortak yastık kullanımı yoluyla da bulaşabilen saç bitinin bulaşması oldukça kolaydır. Özellikle okul çağındaki çocukların en büyük sorunlarından biri olan saç biti, kış aylarında kapüşonlu montların asıldığı askılardaki yakın temasla dahi bulaşabilmektedir. Saç biti belirtileri başında kaşıntı gelir. Saç bitinin size ya da çocuğunuza bulaştığını saç derisinde direkt görerek anlayabileceğiniz gibi kaşıntı da diğer bir belirtidir. Saç biti sorunuyla karşı karşıya kalanlar, saç biti nasıl temizlenir sorusuna cevap ararlar. Saç bitinden kurtulmak için hem tıbbi yöntemler hem de doğal yöntemler bulunduğunu söyleyebiliriz.

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Saç Biti Nasıl Temizlenir? Çeşitli yollarla bulaşan saç bitlerini hem gözümüzle görebiliriz hem de kaşıntı yoluyla hissedebiliriz. Saç bitleri ve saç bitlerinin yumurtaları olan sirkeler çoğalarak saç derisine hızla yerleşirler. Saç köklerinde yaşayan bitler ve sirkeler özellikle kulak arkası ve ensede konumlanırlar. Kan emerek beslenen bir parazit türü olan saç bitinin kaşıntı yapma nedenleri salgıladıkları tükürüktür. Saç biti enfeksiyonun en belirgin belirtileri; kaşıntı, kızarıklık ve tahriştir. Daha ilerleyen aşamada daha ağır enfeksiyonlara da neden olduğu bilinse de bu durum ile sık karşılaşılmaz Peki yerleştikten sonra milyonlarca yumurta ile hızla sayısı artan saç biti nasıl temizlenir? Eğer size ya da çocuğunuza saç biti bulaştı ise saçtaki biti ne temizler sorusu hemen gündeme gelir. Öncelikli olarak saç biti görüldüğünde tıbbi yöntemler karşımıza çıkar. Saç biti nasıl temizlenir diye merak edenlere, saç bitleri için özel şampuanlar ve saç spreyleri bulunduğunu söyleyelim. Bu şampuan ve spreylerin bazıları reçeteli bazıları ise reçetesiz olarak kolaylıkla eczanelerden temin edilebilir. Hafif düzeydeki saç bitleri için direkt bir dermatoloğa başvurabileceğiniz gibi bu şampuan ve spreylerden kolayca yardım alabilirsiniz. Etkisi yüksek olan saç spreylerinin içinden özel ince uçlu taraklar. Spreyi kullanmadan önce bu özel taraklar yardımıyla saçlar özenli şekilde taranmalıdır. Etkili olan bu yöntemlere karşın nadiren de olsa dirençli saç biti sorunları da oluşabilir. Bu noktada bir doktora başvurmak kaçınılmazdır. Nadiren gözlemlenen dirençli saç bitlerinin tedavisi için ise ağız yoluyla alınan ilaçlar ve merhemlere başvurulabilir. Ancak bu dereceye gelmeyen saç bitleriyle baş edebilmek için doğal yöntemler merak edilmektedir. Bu nedenle evde saç biti temizleme ilaçsız şekilde nasıl gerçekleşir sorusuna pek çok kişi cevap arar.

Saç Biti Doğal Temizleme Yöntemleri Saçtaki biti ne temizler sorusunun tek yanıtı tıbbi yöntemlerden geçmiyor. Saç biti doğal temizleme yöntemlerine pek çok kişi başvurarak olumlu sonuçlar alıyor. Peki ev ortamında doğal yollarla saçtaki biti ne temizler? Saç biti doğal temizleme yöntemlerinin başında sirke gelir. Faydaları saymakla bitmeyen beyaz sirkeyi saç biti için saça uygulayabilirsiniz. Masaj yardımıyla saç derisini ovarak beyaz sirkeyi yedirdikten sonra saçlarınızı havluyla sarıp on beş dakika bekleyin ardından duruladığınız saçı yıkayabilirsiniz. Ancak saç biti doğal temizleme yöntemleri sirke ile sınırlı değil. Bazı doğal yağların saç bitine iyi geldiği de biliniyor. Bu yağlar; çay ağacı, lavanta, biberiye ve nane yağıdır. Ayrıca aloe vera jelinin de saç biti konusunda etki gösterdiği bilinmektedir. Ancak alerjik reaksiyonlara neden verebileceği bu yöntemleri kullanırken doktora danışmak sağlıklı olacaktır. Yan etkisi olmayan diğer bir yöntem ise sirke taraklarıdır. Özel olarak yapılan sirke tarakları ince uçlu olup, saç bitlerini ve yumurtalarını temizlemeye yardımcı olur. Saç biti nedeniyle ortaya çıkan kaşıntıyı ise buz uygulaması yardımıyla hafifletebilirsiniz.

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