Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu O Ses Türkiye konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Galatasaray'ın efsanelerinden biri olan Sabri Sarıoğlu Galatasaray ile Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı göstermiştir. Peki, Sabri Sarıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabri Saroğlu hayatı...

SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?

Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 tarihinde Samsun Çarşambalı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. 1999 ile 2003 yılları arasında Galatasaray alt yapısında top koşturdu. Aynı zamanda 2002 yılında Galatasaray’ın profesyonel futbol takımında oynamaya başladı. İlk önce Mircea Lucescu kendisini 2001-2002 sezonunda A takıma aldı fakat bu sezon içerisinde fazla forma şansı bulamadı. Sabri Sarıoğlu’nun kendini göstermeye başladığı sezon İmparator lakaplı Fatih Terim’in Takımın başına getirildiği 2002-2003 sezonunda olmuştur.

Oynadığı ilk maçlarda Türk futbol severlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İlk zamanlarda sağ açık olarak oynasa da daha sonra takımın başına getirilen yaşayan efsane George Hagi, Sabri Sarıoğlu’nu sağ bek olarak oynatmaya başladı. Oyuncu daha sonra sürekli olarak milli takım da dâhil olmak üzere sağ bek mevkiinde oynadı.

20 Nisan 2010 tarihinde ise hayatını İngilizce Öğretmeni olan Yağmur Yılmaz ile birleştirmiştir. Bu evlilikten Sarp isminde bir oğlu vardır. 2011-2012 sezonunda kaptan Arda Turan’ın Atletico Madrid’e transfer olmasının ardından kaptanlığa getirildi.

Sabri’nin gollerinin birçoğu hafızada kalıcı niteliktedir ancak Galatasaray forması ile 100. maçına çıktığı 2006 yılındaki Bursaspor maçında kendi ceza sahası önünden aldığı topu yaklaşık 75 metre sürdükten sonra aşırtma bir vuruşla gol attı. Bu golünün yanı sıra 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya ile oynanan karşılaşmada Philipp Lahm gibi futbolcuyu çok şık bir şekilde geçerek Semih Şentürk’e yaptığı asist yine Sabri Sarıoğlu’nun unutulmazları arasında yer almaktadır.

Sabri Sarıoğlu birçok kez eleştirilere maruz kalsa da en kariyerli ve başarılı Türk futbolculardan biridir. Galatasaray ile 6 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası kazandı. Bunun yanı sıra Galatasaray ile Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynama başarısı göstermiştir. A Milli Takım ile 2008 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası’nda üçüncülük yaşamıştır.

YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?

Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu. Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sarıoğlu, pilot olmak için eğitim aldı. Yağmur Sarıoğlu, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak göreve başladı.