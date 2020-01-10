Reuters

Pegasus filosundaki uçak, uçak motorları ve diğer parçalar için bakım faaliyetlerini Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirmek için bir uçak bakım hangarı inşa etmek üzere havalimanı işletmecisi HEAŞ ile bir kira sözleşmesi imzaladı.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, kira sözleşmesinin 19.133 metrekare kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için 20 yıllık ve kiracıya ait 2048 sonuna kadar uzatım opsiyonu içerdiği ifade edildi. Açıklamada kira süresinin Pegasus tarafından gerçekleştirilecek hangar inşaatının tamamlanarak kesin kabulü üzerine başlayacağı kaydedildi.

HEDEF 2013'TE KONULDU

Söz konusu hangar yatırımı kararının, şirketin Nisan 2013'teki pay izahnamesinde yer alan, "Pegasus'un uzun vadede teknik üs bakım hizmetlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olacak şekilde, kendi uçak bakım merkezini kurmayı değerlendirdiği" ifadesi doğrultusunda olduğu da belirtildi.