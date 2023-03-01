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Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Giriş: 01.03.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni
Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni
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AA

Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybeden Kanadoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Kanadoğlu'nun ailesinin yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Adalet Bakanları Hikmet Sami Türk ve Seyfi Oktay, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

Öğle namazının ardından Kanadoğlu'nun cenaze namazı kılındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene çelenk gönderdi.

Sabih Kanadoğlu'nun cenazesi, yarın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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