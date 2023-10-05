Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.332,65 %-0,01
        DOLAR 27,5591 %-0,03
        EURO 29,0797 %0,27
        ALTIN 1.610,93 %-0,16
        FAİZ 23,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,59 %-0,22
        BITCOIN 27.967,00 %1,11
        GBP/TRY 33,5359 %0,13
        EUR/USD 1,0522 %0,17
        BRENT 84,61 %-1,40
        ÇEYREK ALTIN 2.633,70 %-0,17
        Haberler Ekonomi Enerji Sabancı Holding ABD'li enerji şirketini satın aldı - Enerji Haberleri

        Sabancı ABD'li enerji şirketini satın aldı

        Sabancı Holding bünyesindeki Sabancı Renewables Inc, ABD merkezli Oriana Solar LLC şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldı. Sabancı Holding Group Başkanı Kıvanc Zaimler, "Türkiye'deki kurulu gücümüzü 5 bin MW'ın üzerine çıkarmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabancı ABD'li enerji şirketini satın aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sabancı Holding, Türkiye ve ABD'deki yatırımlarıyla yenilenebilir enerji portföyünü büyütmeyi sürdürüyor.

        Enerjisa Üretim tarafından gerçekleştirilen rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarıyla, Türkiye’deki kurulu gücünü 5 bin MW’ın üzerine çıkarmak için çalışmalarına devam eden Sabancı Topluluğu, yenilenebilir enerji alanındaki tecrübesini uluslararası pazarlara taşıyacak bir yatırıma daha imza attı.

        Bu kapsamda, Sabancı Holding’in yüzde 100 iştiraki Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ABD merkezli Sabancı Renewables Inc., ABD merkezli Oriana Solar LLC şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldı.

        Verilen bilgiye göre, Oriana Solar LLC, Teksas eyaletinde 232 MW'lık güneş enerjisi santrali ve 60 MW’lık enerji depolama tesisi lisansını elinde bulunduruyor.

        REKLAM

        ABD'DEKİ İKİNCİ YATIRIMI

        Öte yandan, söz konusu santral yatırımı için mühendislik, satın alma ve inşaat sözleşmesinin (EPC) en kısa zamanda imzalanması, proje yatırımının da 2023 yılı içerisinde başlayarak 2025 yılı ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

        Yapılacak güneş enerjisi santrali, Sabancı Topluluğu’nun ABD’de hayata geçireceği ikinci yenilenebilir enerji yatırımı olacak.

        Sabancı Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl açıkladığı ve Teksas’ta inşaat çalışmalarına devam ettiği, 272 MW’lık Cutlass II güneş enerjisi santralinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

        Bu iki yatırımla birlikte Sabancı Topluluğu’nun ABD’deki yenilenebilir enerji portföyü de 500 MW’ı aşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bu kapasitenin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

        HEDEF 5 BİN MW'NIN ÜZERİNE ÇIKMAK

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, "Enerjisa Üretim şirketimiz aracılığıyla bir yandan toplam 1.000 MW büyüklüğündeki rüzgâr enerjisi santrallerimizi kademeli olarak devreye almaya hazırlanırken, bir yandan da mevcut santrallerimizde planladığımız kapasite artırımlarıyla, Türkiye’deki kurulu gücümüzü 5 bin MW’ın üzerine çıkarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

        Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türkiye'de hayata geçirilecek her üç rüzgar ve güneş santralinden birinin Sabancı Toplulu'ğunun imzasını taşıyacağını belirten Zaimler, "Bununla birlikte, enerji ve iklim teknolojilerindeki büyüme stratejimizin bir diğer ayağı da yurt dışındaki rekabetçi pazarlarda yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütmek. Bu doğrultuda ABD’deki ilk güneş enerjisi yatırımımızı geçtiğimiz yıl açıklamıştık. 272 MW’lık Cutlass II santralimizin inşaat süreçlerine devam ederken, imzalarını attığımız Oriana Solar LLC ile de bölgedeki varlığımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

        Startuplara yatırım yapacaklarını da aktaran Zaimler, "ABD’deki yatırımlarımız sadece üretimle sınırlı değil. Stratejik yönümüzü, ‘geleneksel’ teknolojilerden ‘yıkıcı’ teknolojilere doğru çevirirken, devrim niteliğindeki fikirlere gerçekleştirdiğimiz erken aşama yatırımlarla dünyadaki enerji geçişine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ABD merkezli toplam 4 farklı fon ve start-up’a yatırım yaptık. Bu yıkıcı teknolojilerin geliştiricileri arasında yer alarak, edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi Türkiye enerji sektörünün kullanımına sunmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        Irak Savunma Bakanı Ankara'da
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kenya'da belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        Habertürk Anasayfa