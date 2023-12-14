Sabancı DX ve Microsorft'tan bulut iş birliği

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Türkiye'nin öncü teknoloji şirketi SabancıDx, Microsoft ile bulut teknolojileri alanında stratejik iş birliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. Yapay zeka destekli hibrit bulut alanında şirketlere yerelde hizmet verecek bulut altyapısı sunmaya hazırlanan SabancıDx, Türkiye’de Microsoft ile birlikte Çözüm Merkezi de açacak. Bu iş birliği sayesinde iki şirketin müşterileri, Microsoft’un Azure bulut çözümlerinin sağladığı avantajları hem global ölçekte hem de yerel pazarda deneyimleyebilecek.

SabancıDx ve Microsoft iş birliği sayesinde gerçekleştirilen yatırımla, Türkiye’de şirketlerin yurt dışındaki veri merkezlerinden sunulan Microsoft Azure genel bulut çözümlerini, yurt içinde SabancıDx’in sağlayacağı Microsoft Azure Stack HCI altyapısı üzerinde hibrit bulut olarak kullanabilmelerine olanak sağlanacak.

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TÜRKİYE DIŞINDAKİ COĞRAFİ BÖLGELERDE GENİŞLEME

Bu anlaşmayla Microsoft’un Doğrudan Bulut Çözümü Sağlayıcısı olan SabancıDx, yapay zeka ve hibrit bulut mimari altyapısının tasarımı ve kurulumunu sağlarken; yönetilen hizmetler alanındaki operasyon tecrübesi ile de şirketlerin bu alanda ihtiyaç duydukları yüksek nitelikli hizmetleri uçtan uca sunacak.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma ayrıca SabancıDx için Güneydoğu Avrupa'da, Orta ve Doğu Avrupa’nın tamamı ile Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde olası coğrafi genişleme fırsatlarını da kapsıyor.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ HİBRİT BULUT ÇÖZÜM MERKEZİ"

İş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek olan yapay zeka destekli hibrit bulut çözümlerine odaklanan Çözüm Merkezi’nde ise şirketlerin IT birimleri ihtiyaç duydukları çözümleri SabancıDx ve Microsoft ekipleri ile çalışıp, deneyimleyerek hayata geçirecek.

Şirketlerin yerelde gerçekleştireceği bulut dönüşümlerine destek vermesinin yanı sıra, hibrit bulut ve yapay zekaya özel beceri kazandırma programlarına ev sahipliği yaparak, sektördeki nitelikli insan kaynağı açığını kapatmayı da amaçlayan merkez, bir yandan yeni yetenekleri ekosisteme kazandırırken, diğer yandan Türkiye’den dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen bulut inisiyatiflerine de destek olacak.

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Dijital teknolojilerin Sabancı Holding’in son dönemdeki büyümesinin itici güçlerinden biri olduğunu ve bu doğrultuda Holding bünyesinde oluşturulan Dijital Grup Başkanlığı’nın çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, “Dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda SabancıDx ile Microsoft’un bulut teknolojileri alanında gerçekleştirdiği stratejik ortaklığın, dijital iş alanındaki entegre değer önerimizle büyük fırsatlar yaratacağına eminiz” dedi.

“TÜRKİYE'NİN BULUT TEKNOLOJİSİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Verinin kritik öneminin giderek arttığı günümüzde Türkiye’nin dijital dönüşüm ve bulut bilişimde çok ciddi potansiyeli olduğunu söyleyen SabancıDx Genel Müdürü Tevfik Kor, “Dijitalleşmeyle birlikte küresel ekonomiyi destekleyen bulut bilişim yatırımları da her geçen gün artıyor. Son 5 yılda toplam bulut pazarı 200 milyar dolar seviyesinden, 600 milyar dolar seviyelerine kadar ulaştı. Pazarın gelecek 5 yıl içinde ise 1.2 trilyon dolarlık bir büyüklüğü aşması bekleniyor. Pazardaki bu potansiyeli dikkate aldığımızda bulut teknolojileri alanındaki hedeflerimizi gerçekleştirmek ve yeni iş gücü alanları oluşturmak için Microsoft ile yeni bir yola çıkıyoruz. Türkiye’nin bulut teknolojisi altyapısına yatırım yaparken, yakın zamanda SabancıDx Dijital Kampüs’te kuracağımız Yapay Zeka Destekli Hibrit Bulut Çözüm Merkezi ile bulut teknolojilerinin hız ve çevikliğini kullanarak müşterilerimizin dijital dönüşümlerini kolaylaştıracağız” diye konuştu.

Microsoft Güney Doğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Kristina Tikhonova, “Bulut temelli teknolojilere yapılan yatırımlar, ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlaması açısından son derece önemli. Microsoft Türkiye ve SabancıDx’in omuz omuza yeni bir yolculuğa çıkışını müjdeleyen bu anlaşma sayesinde birçok organizasyonun bulutu ve yapay zeka teknolojilerini benimseyeceğine ve bu araçları ekonomik büyüme, verimlilik artışı ve sosyal gelişim anlamında bir katalizör olarak kullanacağına inanıyoruz. SabancıDx’in bu alandaki çalışmalarını takdir ediyor; kendileriyle iş ortaklığımızın kapsamını genişletmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, bulut teknolojileri ile yapay zeka teknolojilerinin el ele ilerlediğine dikkat çekerek, “Bulut dediğimiz sistem aslında ölçek. Yakın bir geçmişe kadar ‘asla yapılamaz’ dediğimiz veya ancak süper bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarlar gibi araçlar aracılığıyla yapılabileceğini söylediğimiz işlerin günümüzde rahatlıkla yapılabiliyor oluşunun anahtarı bulut. Ve bulut ölçeklenmeyi; ölçeklenme de yapay zekanın gelişimini mümkün kılıyor. Türkiye’nin bulut teknolojilerini kaldıraç olarak kullanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bu alanda son derece başarılı bir örnek teşkil edeceğine inandığımız SabancıDx iş birliğimiz sayesinde hem ülkemizin bulut teknolojileri altyapısına, hem de SabancıDx’in hizmet sunacağı KOBİ ve kurumsal müşterilerimize bulut ve yapay zeka kullanımlarının yaygınlaştırılmasında önemli katkı sağlayacağımız için mutluyuz” dedi.