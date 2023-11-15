Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sabancı Ailesi'ne bir bebek sevinci daha! Arzu Alara'dan sonra bir torun daha geliyor!

        Sabancı Ailesi'ne bir bebek sevinci daha! Arzu Alara'dan sonra bir torun daha geliyor!

        Ağustos ayında Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara dünyaya gelmiş ve Sabancı ailesi bebek sevinci yaşamıştı. Kısa süre geçmeden aileye bir bebek haberi daha geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz yıllarda Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu kucağına aldı.

        • 2

          Hacı Sabancı ile evli olan Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk evladı Arzu Alara'yı kucağına almıştı. Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Nazlı Sabancı'nın bebek sevincinden sonra aileye bir haber daha geldi.

        • 3

          Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenen Pırıl Çetindoğan Kokuludağ kız bebek bekliyor.

        • 4

          Aile şirketi olan ve finans müdürü olarak görev yapan Gökhan Kokuldağ'ın ailesi Beykoz'da bulunan Mustafa Paşa Yalısı'nda yaşıyor.

        • 5

          Instagram'ı da aktif olarak kullanan Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, kız bebek beklediğine dair çıkan haberlere henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Habertürk Anasayfa