Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Şaban Yılmaz, 8 Temmuz 2019 tarihinde yeni görevine başladı. Şaban Yılmaz, Ceza Tevkif Evleri ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştu. Peki Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz nerelidir?

ŞABAN YILMAZ'IN BİYOGRAFİSİ

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şaban Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan,

2001-2003 Ardahan-Çıldır,

2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005

Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat,

2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.