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        Haberler Bilgi Yaşam Şaban ayı orucu ne zaman? Şaban ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün tutulur?

        Şaban ayı orucu ne zaman? Şaban ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün tutulur?

        Üç ayların başlaması ve recep ayının ihya edilmesi ile birlikte, mübarek üç ayların ikincisi olan şaban ayı başladı. Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Peki Şaban ayı orucu ne zaman? Şaban ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün tutulur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:24
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        • 1

          Şaban ayı orucu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiret gecesi olarak bilinir. Peki Şaban ayı orucu ne zaman?

        • 2

          ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

          Şaban ayı orucu ile ilgili zorunluluk hali yoktur. 31 Ocak Cuma günü başlayan Şaban ayı için oruç Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sahura kalkılarak ilk gün orucuna niyet edilebilir. Şaban ayının ilk Perşembe günü orucu tutulabilir. Bir de Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır.

          Şaban ayı orucu için 'Niyet ettim Allah rızası için Şaban ayı orucunu tutmaya' diyerek niyet edilebilir.

          ŞABAN AYI 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

          Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

          ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

          Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

          Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        • 3

          Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

          Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

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