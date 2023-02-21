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Şaban ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? Şaban ayı fazileti, başlangıç ve bitiş tarihi

Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı fazileti, başlangıç ve bitiş tarihi

Şaban ayı başlangıç tarihi 2023 yılında üç ayların başlamasıyla birlikte hemen her gün merak edilip araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman, fazileti nelerdir? Merak edenler için Şaban ayı fazileti, başlangıç ve bitiş tarihini haberimizde derledik. İşte Şaban ayı fazileti...

Giriş: 21.02.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şaban ayı 2023'te ne zaman başlayacak? Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Şaban ayı her yıl, Miladi Takvimdeki başlangıç takvimine göre 10 11 gün daha erken başlıyor. Peki, Şaban ayı başlangıcı en zaman? Şaban ayı fazileti, başlangıç ve bitiş tarihini haberimizde derledik. İşte Şaban ayı fazileti...

     

     

     

  • ÜÇ AYLAR 23 OCAK'TA BAŞLADI!

    Üç aylar Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Ancak İslam alimleri İslam inancında günün bir önceki günün akşamıyla başladığını ve yeni gün doğmadan önceki gecenin de o günün bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu hatırlartmayla birlikte bu gece üç ayların başlaması hürmetine nafile ibadetlerin yapılması Kur'an-ı Kerim okunup slavat, zikir ve tevbe-i istiğfarda bulunulması yani üç ayların ilk gününde ise oruç tutulması tavsiye ediliyor.

  • ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE ÖNEMİ NEDİR?

    Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak.

    Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

    “Şaban benim ayımdır.”

    “Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

    Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

    Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

    “Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

    Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

    “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

  • ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

    1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

    11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

  • 2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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