Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Şaban ayı tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Şaban ayı tarihi belli oldu. Üç ayların içinde yer alan Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. İçinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Peki Şaban ayı ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
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Recep ayına girilmesiyle birlikte Şaban ayının hangi aya denk geldiği ve önemi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte, Şaban ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman?
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ŞABAN AYI NE ZAMAN?
Şaban ayı 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.
ŞABAN AYI NEDİR?
Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şa‘bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir.
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ŞABAN AYININ ÖNEMİ
Efendimizin aylardan 'benim ayım' dediği: Şaban ayı, hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Kişilerin bu süreçte tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Ramazan ayına yönelik hazırlık sayılır. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başlanılır ve artırılarak devam edilir. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yakınlaşırlar.
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