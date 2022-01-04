Seda Sayan'ın sezon başından beri sunduğu program bu sabah ekrana gelmedi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programının ekranlara gelmemesi üzerine izleyiciler Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölüm ne zaman? Seda Sayan koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Sayan'ın sosyal medya hesabından programa kısa bir süre sağlık arası verileceği açıklaması paylaşıldı. Yılbaşı akşamı Bakırköy'de bir mekanda sahne alan Seda Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Seda Sayan dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden evinde çektiği bir video yayınlandı. Sayan videoda "Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle bir ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım, dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese öpücükler gönderiyorum, en kısa zamanda bir arada olmak sözüyle." açıklamasında bulundu.