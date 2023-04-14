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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ seyirciyle buluştu

Giriş: 14.04.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ seyirciyle buluştu

Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanında aynı adla sahneye uyarlanan oyun seyirciyle buluştu.

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Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde önceki akşam prömiyerini gerçekleştirdi. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla büyük beğeni toplantı ve oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği oyunun Nisan ve Mayıs ayı biletleri Biletix’te satışta…

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