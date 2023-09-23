Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada SpaceX'in kurucusu ünü milyarder Elon Musk ile de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletmişti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetmişti.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyunun görüşlerini alacağız" demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Elon Musk'ın şirketi Starlink'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurusuna ilişkin açıklama yapmıştı.

TÜRKÇE BİLEN PERSONEL

Yaşanan olumlu gelişmelerin ardından SpaceX Türkçe bilen personel arayışına başladı.

İlanda "Starlink Müşteri Desteği ekibinin ilk üyelerinden biri olarak, Starlink'in müşterilerimizin yüzü olacak ve onların olağanüstü bir genel deneyime sahip olmalarını sağlayacaksınız" denilirken aranan personelin görev tanımı şu şekilde sunuldu:

- Müşteri sorunlarını birden fazla kanalda önceliklendirme ve çözme

- Donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlama

- Sorun gidermeye yönelik iş akışları oluşturmak, geliştirmek ve temel sorunları çözmek için diğer ekiplerle işbirliği yapma