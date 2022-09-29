Dr.Eskiçorapçı 2006-2007 yıllarında yurtdışında birçok merkezde Laparoskopik Ürolojik Cerrahi alanında eğitim gördü. Dr.Eskiçorapçı 2013 yılında ise Üroloji Profesörü ünvanını aldı.

Prof.Dr.Eskiçorapçı’nın ulusal ve ulusararası dergilerde basılmış 200’ün üstünde bilimsel çalışması bulunmakta. Bilimsel alanda birçok ödülü bulunan Prof.Dr.Eskiçorapçı’nın, ulusal ve uluslararası kitaplarda özellikle ürolojik onkoloji ve endoskopik ve laparoskopik cerrahi konusunda 10 adet bölüm yazarlığı bulunmakta.

Yurt içi ve yurtdışında akademik çalışmaları ile 4 kez en iyi çalışma ödülü alan Dr.Eskiçorapçı, Aralık 2020 Google Scholar’a göre h-endeksi 17 olup akademik çalışmaları 1000’in üstünde atıf almıştır.