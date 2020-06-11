"CENNET BİR ANDIR"

Öte yandan oyuncu, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ve kızı ile birlikte kendisini evde karantinaya aldı. Aksoy, geçtiğimiz haftalarda da bebeği ile çimlerde yattığı paylaşımına, "Cennet bir andır" notunu düşmüştü.