S ile başlayan erkek isimleri, sunduğu geniş çaplı alternatif ile ailelerin incelediği konular arasındadır. İnternette araştırma yapan çiftler, çoğu zaman S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri arasından tercih yapıyor. Peki, S harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir? İşte cevabı…
S ile Başlayan Erkek İsimleri
Bir bebek sahibi olacağını öğrenen çiftler, büyük bir heyecanla tüm hazırlıklarını en doğru şekilde gerçekleştirmek için harekete geçmektedir. Dünyaya gelecek bebekleri için yaptıkları ilk araştırma ise isim konusudur. S harfi ile başlayan isimler, çok sık kullanıldığı için dönem dönem araştırılan bir kategoridir. Siz de S ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.
S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Saadettin: Dinin mutluluğu
Sabah: Günün ilk saatleri
Sabahattin: Güzellik, din güzelliği
Sabit: Yerinde duran, hareketsiz kımıldamayan
Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı davranan
Sabutay/ Subutay: Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından birinin ismi
Sacid-Sacit: Secdeye varan, ibadet eden
Sadık: Gerçek dost, yürekten bağlı
Sadi: Baht açıklığı, mutlulukla ilgili olan
Sadri: Anaya göre çocuk
Sadullah: Tanrı kulu
Sadun: Uğurlu, kutlu
Safa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma
Safer: Temiz yürekli, dürüst kişi
Saffet: Saflık
Saim: Oruç tutan
Sait / Said: Kutlu, cennetlik
Sakıp: Parlak, aydınlık, delip geçen
Salih: İyi, yararlı, elverişli olma, dinin buyruklarını yerine getiren kişi
Salim: Eksiksiz, sağ olan
Samed: Sonsuz, ebedi
Sami: İşiten, dinleyen
Samim: Bir şeyin merkezi, özü olan
Sanbay: Saygınlığıyla tanınan kişi
Sancaktar: Bayrak taşıyan kimse
Sancar: Eski Türk adlarından
Saral: Sararak al
Sarp: Çetin, dik
Saruhan: Eski bir Türk beyi
Savaş: Barışın olmadığı ortam
Seçkin: Özel, seçilen kişi
Sedat: Doğruluk
Sefa: 1) Eğlence, zevk. 2) Kaygısız.
Selahaddin: Dinine bağlı kişi
Selami: Huzurla ilgili
Selçuk: Hatiplik yeteneği olan, hitap etmeyi bilen
Selim: Yumuşak huylu
Selman: Barış ve huzur içinde olan
Semih: Bol, cömert gönüllü
Serbay: Komutan
Sercan: Canların özü
Serdar: Komutan
Sergen: 1.Raf. 2. Tepelerdeki düzlük yerler.
Serhan: Hanların başı olan, hükümdar
Serhat: Sınır boyu
Serkan: Asil soydan gelen kişi
Sermet: Öncesiz ve sonrasız olan; sürekli ve sonsuz olma
Sermiyan: Reis, aile reisi
Sertaç: Baş tacı edilen
Sertan: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar
Sertuğ: Baş tuğ, yavru pars
Servet: Zenginlik
Seyfeddin: Dini koruyan
Seyfi: Kılıç şeklinde olan
Seyfullah: Allah’ın kılıcı
Seyit: Hz. Muhammed’ in soyundan gelenlere verilen addır.
Seymen: Düğünlere ya da törenlere atlı ve silahlı olarak katılan yiğit
Seyran: Gezinme, bakınıp seyretme hali
Seza: Uygun olan, yakışır olan, münasip
Sezai: Uygun
Sezgin: Sezgileri güçlü olan
Sezmen: Sezen, hisseden kişi
Sıraç: Işık saçan
Sıtkı: Dürüst kişi
Sidar: Ağaç gölgesi
Sinan: Silahların sivri ucu
Somer: Has yiğit
Soner: Son kalan yiğit
Sönmez: Işığını hiç kaybetmeyen
Suat: Mutlu
Suavi: Herkese yardımcı olan kişi
Sulhi: Barışı seven, barışçıl