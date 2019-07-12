S-400 10 Eylül'de faal olacak

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını taşıyan uçak bu sabah 10.20 itibarıyla Ankara'da Mürted Havalimanı'na indi. Aylardır ne zaman geleceği konuşulan S-400'ün bu hafta geleciğini ilk kez duyuran Habertürk'ten Çetiner Çetin, sevkiyata ilişkin önemli detaylara da ulaştı.
SEVKİYAT HAVA YOLUYLA
Rusya'daki Tver askeri üssündeki uçaklara pazar günü başlayan yüklemeler Salı günü gece geç saatlere kadar devam etti. Bugün de 6 saatlik uçuş sonucunda ilk parçalar geldi. Sevkiyatın tamamının havadan yapılacağı öğrenildi.
RADAR SİSTEMİ DE GELDİ
İlk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.
NEREYE KURULACAKLAR?
Radarların 600 kilometreye kadar tarama yapabildiği, füze menzilinin de 400 kilometre olduğu sistem için Rusya'dan 28 Haziran'da 9 kişilik bir heyet gelmişti. 60 kişilik bir heyet daha bekleniyor. Sistemin kurulacağı yer konusunda da çalışmaların iki ilde yoğunlaştığı belirtiliyor. TSK'nın bu konuda bu hafta içinde bir karar vermesi beklenirken sistemin 10 Eylül'e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.
HABERTÜRK DUYURDU
S-400'lerin bu hafta geleceğini dünya medyasında ilk kez Habertürk'te Çetiner Çetin yazdı. 4 Temmuz'da yayınlanan bu haber Reuters ve Rus Tass haber ajansı dahil pek çok saygın yayın kuruluşunda alıntılandı.
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