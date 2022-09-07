Ryanair, Brüksel Havalimanı'ndan çekiliyor

İrlanda firması Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, Brüksel Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandıracaklarını açıkladı.
O'Leary, kararın Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve Brüksel Havalimanı ücretlerindeki artış nedeniyle alındığını belirtti.
Söz konusu uçuş vergilerinin kalması halinde Brüksel'e geri dönebileceklerine işaret eden O'Leary, bu aşamada Avrupa'da büyüyebilecekleri bölgelere yoğunlaşacaklarını ifade etti.
Belçika, 500 kilometreden yakın mesafe uçuşlara yolcu başına 10 avro, daha uzak mesafelere ise 2 ile 4 avro arasında değişen ek vergi uygulama kararı almıştı.
Ryanair, söz konusu vergileri ve havalimanı ücretlerini eleştiriyordu. Karar doğrultusunda kış döneminde Ryanair Brüksel'den günlük uçuş gerçekleştirmeyecek.
Firmanın Brüksel Havalimanı merkezli olarak 10 pilotu ve 60 kişilik uçuş ekibi bulunuyordu.
Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda da sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyordu.
Şirketin Belçika'daki çalışanları haziran ayında 3 günlük grev kararı almış ve çok sayıda sefer aksamıştı.
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