Ryan Reynolds futbol takımından milyonlarca sterlin alacaklı
Meslektaşı Rob McElhenney ile ortak sahibi oldukları Galler futbol takımı Wrexham'ın Ryan Reynolds ve ortağına 9 milyon sterlin borcu var
Ünlü oyuncular Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, sahibi oldukları futbol takımı Wrexham’dan 9 milyon sterlin alacaklı konumuna geldi. Oysa Hollywood yıldızları, takımı satın almalarından bu yana takım değerini 7 milyon sterline çıkarmıştı.
Galler takımı, İngiliz Futbol Ligi'ne yükseldikleri yılda 5 milyon sterlin kaybetti, ancak cirosu o zamandan bu yana ikiye katlanarak neredeyse 10.5 milyon sterline çıktı. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, takımı 2021'de 2 milyon sterline satın almıştı.
Wrexham kulübünden yapılan açıklamada, Şubat 2021'de McElhenney ve Reynolds tarafından devralınmasından bu yana yaşanan mali kayıpların, kulüp tarafından elde edilen gelir nedeniyle tekrarlanmaması gerektiği söylendi.
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İki oyuncunun sahibi olduğu LLC adlı şirkete yıl sonunda borçlu olunan tutarın 8.977 milyon sterlin olduğu ifade edildi ve şöyle denildi: Bu harcama, kulübün mümkün olan en kısa sürede tam potansiyelini maksimuma çıkarmasına izin vermek için gerekli görüldü.
Takım adına yapılan açıklamada ayrıca; “Kulüp, elde etmek istediğimiz ilerleme pahasına bu kredileri geri ödeme konusunda acil bir baskı altında değildir ve kulübün şu anda planladığı sermaye harcaması projelerini desteklemek için daha fazla mali destek sağlanacaktır” denildi.
Ryan Reynolds’ın ortağı Rob McElhenney ile 2021'den bu yana ortak sahibi oldukları İngiliz Futbol Ligi takımı Wrexham AFC'nin para kaybettiği bilgisi, ilk olarak ‘Welcome to Wrexham’ adlı spor belgeselinde ortaya çıkmıştı. Belgeselde kulübün genel müdürü Humphrey Ker, para kaybettikleri haberini ortak sahiplerle yaptığı toplantıda açıklarken bu miktarın yaklaşık 12 milyon dolar olduğunu söylüyordu. Reynolds bu kısımda "Kusacağım" diyerek tepki verirken, kulübün danışmanı, "Yaratmayı başardığımız küresel çekicilikten elde edilen değer, yarattığımız ek maliyetleri telafi edecek" ifadesini kullanıyordu.
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Futbol takımı, Reynolds'ın ilk sinema dışı alandaki yatırımı değil. Ünlü aktörün bir alkol, bir de telefon şirketi ortaklığı bulunuyor.