Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü bebeklerinin adını açıkladı
Hollywood'un gözde çiftlerinden Ryan Reynolds ve Blake Lively, 'Deadpool & Wolverine' prömiyeri sırasında şubat ayında dünyaya gelen dördüncü çocuklarının adını duyurdular
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2012'de evlenen, gösteri dünyasının 'gıpta' edilen çiftlerinden olarak gösterilen Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü çocuklarını Şubat 2023'te kucaklarına almıştı.
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James (9), Inez (7) ve Betty (4) adında üç çocukları daha bulunan çift, son çocuklarının ismini uzun süredir açıklamamıştı.
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Ryan Reynolds, 'Deadpool & Wolverine'in New York galasında, eşi Blake Lively ve rol arkadaşlarıyla görüntülendi.
"Bütün ailemin burada olmasından çok mutluyum" diyen oyuncu, çocuklarından bahsederken geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerinin adının Olin olduğunu da açıkladı.
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Çocuklarının cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü çiftin tercih ettiği Olin ismi, 'ataların varisi' veya 'miras' anlamına gelen bir erkek adı.