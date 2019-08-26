Geçtiğimiz yıl eşi Ryan Reynolds'ın doğum gününü yakışıklı aktörün Ryan Gosling ile çekilmiş fotoğrafıyla kutlayan Lively eşinin yarısını fotoğraftan kesmişti. Birbirleriyle bu tarz esprili paylaşımlar yaparak uğraşan ünlü çiftten Ryan Reynolds'ın intikamı acı oldu.

Eşi Blake Lively'nin doğum gününü güzel yıldızın kötü çıktığı fotoğraflarla kutlayan Reynolds espirili kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Böylece Reynolds eşinin 32. doğum gününü hem intikamını alarak hem de onu trolleyerek kutlamış oldu.