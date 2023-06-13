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Ryan Kent nasıl bir futbolcu? İskoçyalı spor yazarları Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferini yorumladı

Ryan Kent nasıl bir futbolcu? İskoçya'daki spor yazarları Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferini yorumladı

Fenerbahçe sezonun ilk transfer bombasını patlattı ve 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı. Peki Ryan Kent kimdir? Güçlü ve zayıf olduğu noktalar neler? Rangers'ı yakından takip eden spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferini Habertürk Spor için yorumladılar

Giriş: 13.06.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

  • Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme, oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

  • Peki Ryan Kent kimdir? Fenerbahçe taraftarı nasıl bir oyuncu izleyecek? Güçlü ve zayıf olduğu noktalar neler? Rangers'ı yakından takip eden spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ryan Kent transferini Habertürk Spor için yorumladılar:

  • "EN İYİSİNİ YAPTIĞI ZAMAN OLAĞANÜSTÜ BİR FUTBOLCU"

    Scott McDermott (Sunday Mail)

    "Kent, elinden gelenin en iyisini yaptığı zaman olağanüstü bir futbolcudur. Ancak ona yönelik en büyük eleştiri, en iyi performansını göstermemesi... İskoçya'da beş yıl geçirdi ve Rangers'ın yeniden Celtic ile şampiyonluk rekabetine girmesinde kilit bir oyuncu oldu.

  • Old Firm derbi maçlarında Celtic için her zaman büyük bir tehditti. Rangers 2021'de şampiyon olduğunda (ligde yenilmedi) Kent muhteşemdi. Ve kulübün bir yıl önce Sevilla'daki Avrupa Ligi Finali yolunda, bu başarının ayrılmaz bir parçasıydı. Borussia Dortmund, Kızılyıldız, Braga ve Leipzig gibi takımlara karşı gösterdiği performans üst seviyedeydi. Ama yine, asıl soru şu: Yüzde yüzünü verdi mi? Bazen sinir bozucu bir oyuncu olabiliyor.

  • "İSKOÇYA'DAKİ GOL SAYISI DAHA YÜKSEK OLMALIYDI"

    Kent, herhangi bir hücum pozisyonunda ön cephede oynayabilir. Ancak Rangers'ta çoğunlukla solda oynadı. Her iki ayağı da mükemmel ve defans oyuncularına saldırmayı ve onları zorlamayı seviyor. Müthiş bir driplingci, özellikle sağa veya sola gitmekte rahat olduğu için. Ama olumsuzluklar da var. Kent yeterince sık şut çekmiyor ve İskoçya'daki gol sayısı çok daha yüksek olmalıydı.

  • Rangers için 218 maçta sadece 33 gol attı. Bu, çok iyi bir kulüpte sürekli şans bulan ve maçları kazanan bir oyuncu için yeterli değil. Rakip ceza sahasında yeterince acımasız değil ve Rangers taraftarlarını kızdıran da bu. Takım için her zaman çok çalışıyor ve tavrı mükemmel. Ancak oyununu bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsa, gol ve asist açısından sayılarını geliştirmesi gerekiyor. Hücum alanında daha çok öldürücü olmalı.

  • "MEYDAN OKUMAKTAN ZEVK ALACAKTIR"

    Rangers gibi yüksek beklentileri olan büyük bir kulüpte oynamaya alışkın. Yani Fenerbahçe formasını giymek onu korkutmayacak. Bu meydan okumadan zevk alacaktır. Old Firm'i deneyimledikten sonra zor deplasmanlarda oynayabilir, bu da onun için sorun olmaz. İzlemesi heyecan verici bir oyuncu, hızı ve top sürmesiyle rakip defans oyuncularını korkutuyor. Ancak dediğim gibi, daha fazla gol atması ve başarılı olması için daha fazla şans yaratması gerekiyor.

  • En büyük gücü, topu hızla taşımak ve bire bir durumlarda defans oyuncularını alt etmektir. Her iki yöne de gidebildiği için rakip takımların onu yakalaması zor. Bir yöne gidiyormuş gibi yapabilir ama sonra diğer yöne gidebilir. Ancak finalde geçiş ve bitirme açısından daha iyi olması gerekiyor. Net fırsatlar yaratmak için yaptığı son pas da daha iyi olmalı. Ve şutunun gelişmesi gerekiyor. Teknik olarak, daha da yüksek bir seviyeye çıkma potansiyeline sahip harika bir oyuncu. Ama bunu başarabilmesi için istikrarının ve hedeflerinin Türkiye'de daha yüksek olması gerekiyor."

  • "TÜRK FUTBOLU İÇİN YARATILMIŞ"

    Jonny McFarlane (The Rangers Review):

    "Ryan, Rangers için dört yıl boyunca çok iyi bir oyuncuydu, ancak birçok kişi onun ilerlemesi için doğru zaman olduğunu düşünüyor. Biraz durgunlaşmıştı ve yeni bir meydan okumaya ihtiyacı vardı. Çok hızlı ve yetenekli, ancak bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Kontraatak yapabilen bir takım için ideal bir oyuncu ve fırsatları değerlendirdiğinde başarılı oluyor. 

  • "TEKNİĞİ HERKESİ ŞAŞIRTACAK"

    Avrupa'da İskoçya'ya kıyasla Rangers için daha iyiydi. Teknik açıdan Türk futbolu için yaratılmış biri, hiçbir şekilde tipik bir İngiliz oyuncu değil. Tekniği herkesi şaşırtacak. Rakibini geçebilme becerisine ve isabetli orta açma kalitesi var. Her iki kanatta da oynayabilir ve ayrıca 10 numara pozisyonunda da iyidir. Ana sorunu doğal bir golcü olmaması, ancak birçok asist yapacak."

  • "AVRUPA'NIN EN İYİ SAVUNMALARINA KABUS YAŞATTI"

    Derek Clark (The Rangers Review): 

    "Ryan Kent çoğunlukla bir kanat oyuncusu olmasına rağmen, 10 numara olarak da oynamaya yeteneği vardır. Bazen serbest bir rolde oynamış olsa da genellikle üçlü hücumun solunda veya santrforun hemen arkasında oynar. 2021'de Rangers'ın lig şampiyonluğunda büyük rol oynadı, 13 gol attı ve 15 asist yaparak en verimli sezonunu geçirdi.

  • Ayrıca 2022'deki Avrupa Ligi finaline kadar olan süreçte de büyük katkısı oldu, Borussia Dortmund, Leipzig, Kızılyıldız ve Braga gibi Avrupa'nın en iyi savunmalarına kabus yaşattı. Avrupa Ligi finalinde Frankfurt'a karşı son saniyelerde efsane olmaya çok yaklaştı, ancak yakın mesafeden vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı.

  • "DAHA ÇOK GOL ATMASI GEREKİYOR"

    Oyununun doruklarında heyecan verici bir oyuncu ve izlemesi keyifli. Rakibini geçmeyi çok seviyor ve hız patlamasıyla savunmaya karşı zorluk çıkarıyor. Ayrıca iki ayağını da kullanabiliyor, bu da savunmacıları rahatsız ediyor. Ancak genellikle fazla zorlamaya meyilli ve maalesef son vuruşu çok sıkıntılı. Onun kalitesine göre daha çok gol atması gerekiyor.

  • Geçen sezon sadece 3 gol atarken, 10 asist yapabildi. Yeteneği olmasına rağmen bazen özgüven eksikliği yaşayabiliyor ve bunu gösteriyor. Taraftarın desteğinden güç alan biri olduğu için, Fenerbahçe gibi tutkulu bir taraftar kitlesi için oynamaktan keyif alacağından eminim. Ancak şu anda 26 yaşında olduğu için karar verme ve son vuruş kalitesi konusunda hayal kırıklığına yaratabilir.

  • "ÖZGÜRLÜK VERİLİRSE HARİKA BİR TRANSFER OLACAKTIR"

    Türkiye'deki performansını görmek ilginç olacak. İskoçya'da olduğundan daha fazla süre alacak, bu da ona uygun olabilir. Eğer teknik direktör tarafından kendini ifade etme özgürlüğü verilirse, eminim ki harika bir transfer olacak. 

  • Geçen sezon Rangers'ta zihinsel olarak geri çekildiği bir durumu vardı. Tek başına değildi, ancak performansları gerçekten kötüydü ve kulüp ona yeni bir sözleşme teklif etmeme kararı aldı. Rangers taraftarları hayal kırıklığı yaşıyor çünkü kulüp 2019'da Liverpool'a 7.5 milyon pound ödeyerek onu transfer etmişti, ancak şimdi bedelsiz olarak ayrılmasına izin verildi.

  • "TÜRKİYE KARİYERİNİ YENİDEN CANLANDIRABİLİR"

    Steven Donn (Mail Sport Scotland)

    "Ryan Kent, Rangers kariyerine başarılı bir başlangıç yaptı ve ikinci sezonu öncesinde kalıcı bir transfer yapmadan önce Liverpool'dan kiralık olarak geldi. Steven Gerrard'ın yönetimi altında başarılı oldu. Rangers'ın Premiership (İskoçya şampiyonluğu) unvanını kazanmasına yardımcı oldu ve ezeli rakipleri Celtic'in arka arkaya 10 şampiyonluk kazanmasını engelledi, bu yeni bir rekor olabilirdi.

  • Ancak Gerrard'ın Aston Villa'ya gitmesinin ardından Kent'in etkisi ve formu zarar görmeye başladı. Rangers, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Avrupa Ligi finaline ulaştığı için Avrupa futbolunda etkileyiciydi, ancak İskoç liginde büyük bir etki yaratamadı.

    Heyecan verici ve tehlikeli bir kanat oyuncusu olabilir ve Türkiye'ye taşınması kariyerini yeniden canlandırabilir. Ancak, sadece 'büyük oyun' oyuncusu olmadığını kanıtlaması ve yeni kulübü için bir etki yaratmak için gerekli olacak tutarlılığı geliştirmesi gerekiyor. Rangers şampiyonluğu kazandığında 13 gol attıktan sonra, sonraki iki sezonda yalnızca altı gol daha atmayı başardı - onun kalitesinde bir oyuncu için kötü bir geri dönüş oldu.

  • Büyük bir şehirde tutkulu taraftarların önünde oynamaya alışkın, bu yüzden Fenerbahçe'deki baskıyla başa çıkacak bir zihniyete sahip. Ancak, anında bir etki yaratmak, yeni bir ülkeye ve yeni bir lige yerleşmesine yardımcı olması açısından çok önemli olacaktır. Hızlı, güçlü, direkt oynayan ve becerikli bir futbolcu. Yeni kulübü için tutarlı bir şekilde tüm bunları yapabileceğini kanıtlaması gerekiyor.

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