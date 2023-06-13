Ancak Gerrard'ın Aston Villa'ya gitmesinin ardından Kent'in etkisi ve formu zarar görmeye başladı. Rangers, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Avrupa Ligi finaline ulaştığı için Avrupa futbolunda etkileyiciydi, ancak İskoç liginde büyük bir etki yaratamadı.
Heyecan verici ve tehlikeli bir kanat oyuncusu olabilir ve Türkiye'ye taşınması kariyerini yeniden canlandırabilir. Ancak, sadece 'büyük oyun' oyuncusu olmadığını kanıtlaması ve yeni kulübü için bir etki yaratmak için gerekli olacak tutarlılığı geliştirmesi gerekiyor. Rangers şampiyonluğu kazandığında 13 gol attıktan sonra, sonraki iki sezonda yalnızca altı gol daha atmayı başardı - onun kalitesinde bir oyuncu için kötü bir geri dönüş oldu.