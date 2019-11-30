Türkiye'nin EURO 2020'deki rakiplerinden Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs açıklamalarda bulundu. Dengeli bir grup olduğunu belirten Giggs, "Birbirine yakın bir grup. Türkiye harika bir eleme grubu geçirdi. İsviçre'yi de takip ettim, İrlanda ve Danimarka ile oynadılar. İtalya da harika geldi. Türk takımlarına karşı oynadım, harika bir ülke, taraftarlar harika, maçları dört gözle bekliyoruz. Türkiye'nin Fransa maçını ve birkaç maçını izledim. Türk oyuncularının becerisini biliyorum. Galller Milli Takımı'ndayken Galatasaray'ın sahasında oynadık, 6-0'lık maçı hatırlıyorum. Türkiye, İsviçre ve Galler olarak birbirimize yakın seviyedeyiz" ifadelerini kullandı.