Çelik şu ifadeleri kullandı: "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır."