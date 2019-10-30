30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de kötü günler geçiren ve son olarak Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın dün gece bir eğlence mekanındaki görüntüleri ortaya çıktı.
Bir doğum gününe katılan futbolcuların görüntüleri, eğlenceye katılan üçüncü kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Süper Lig'deki performansları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan futbolcuların bu görüntüleri, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bazı taraftarlar ise, futbolcuların izin günlerinde eğlenebileceğini dile getirdi.
GÖRÜNTÜLER İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
Söz konusu doğum gününde bulunan model Elif Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'alem yaptılar' şeklindeki haberleri yalanladı.
Çelik şu ifadeleri kullandı: "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır."
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