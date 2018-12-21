Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu ve sosyal medyada aktif olması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta geleceğinin belirsizliğini koruduğunu söyleyen Babel, "Beşiktaş ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve geleceğin ne göstereceğini bilmiyorum. Yeni yıldan en büyük dileğim sağlıklı kalmak ve oynamak. EURO 2020, benim bir turnuvada oynamam için son şansım olacak. Artık benim jenerasyonum yok, yerimi de biliyorum. Ama eğer bunu başarırsam çok güzel olur, memnuniyetin ötesinde bir şey yaşarım" şeklinde konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Hollanda Milli Takımı'na geri dönmesinin sevincini yaşayan tecrübeli oyuncu, "Birkaç yıl önce insanların benim burada olabileceğimi düşündüğünü sanmıyorum. 26, 27 yaşımdayken, futbolu bırakmamla ilgili şeyler okuyordum. İntikam değil bu ancak farkına varmalarını sağladım. Bu beni gururlandırıyor" dedi.

Milli takıma tekrar çağrılmasına değinen Ryan Babel, "Beşiktaş ile 2. sezonumda Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve iyi iş çıkardım. Sonra bununla ilgili Hollanda'da da güzel şeyler yazılmaya başlandı. Milli takıma dönmek için kimin teknik direktör olduğu ile ilgili de şansın olmalı. 2011-13 arasında da Hoffenheim ve Ajax'ta iyi dönemlerim oldu ancak tercih edilmedim, bu hayal kırıklığı yarattı." diye konuştu.

"KAFAMIZA TERLİK ATILMAYA BAŞLANDI"

Al Ain'den ayrılık sürecine sorulan Beşiktaş'ın yıldızı, "Kenarda 6 ay geçirmek zorunda kaldım ve 2 yıllık sözleşmem vardı. Kulüple de sorunlar yaşadım ve kendimi evimde hissetmiyordum. Ardından bir derbi kaybettik ve kafamıza terlik atılmaya başladı. Ben de terliğin birini geri atınca, insanlar benim sonumu getirdi. Kulüp benim arkamda durmadı, taraftarlar destek olmadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Eylül 2016'da Deportivo ile Avrupa'ya döndüm, 6 ay sonra da Beşiktaş geldi" cevabını verdi.

"İNSANLAR 7/24 FUTBOLLA İLGİLENMEMİZİ İSTİYOR"

Sosyal medyada aktif olma kararının altındaki nedenlere değinen Babel, "Vlog yapmaya başladım çünkü kişiliğimle ilgili çok yanlış anlaşılma vardı. Hoffenheim'da oynarken bile yanımda küçük bir kamera vardı. Çektiklerimi kendim birleştirip internete verdim. Sonra yeni bir stil yaratmak istedim. Sonra benimle ilgili futboldan daha çok müzik ve vlog ile ilgilendiğim yönünde şeyler söylendi. Dışarıdaki insanlar oyuncuların 7/24 futbolla ilgilenmesini istiyor. Senin ne yapman ya da yapmaman gerektiğinin kararını vermek isteyen insanlar var. Daha önceden duygularımı insanlara yorumlarda cevap vererek belirtiyordum. Artık yapmıyorum" dedi.

Sosyal medya işlerini dışarıda bir şirkete yaptırdığını vurgulayan deneyimli yıldız, "Artık sosyal medya yönetimi yapan yardımcılarım var. Nelerin internete verileceği ile ilgili kontrolüm var. Videoları düzenleme konusunda da bazen yardımcı oluyorum, fikirler veriyorum, ne zaman paylaşılacağını söylüyorum. Zamanlama, her şeydir" diyerek sözlerini noktaladı.(sporx)