Ryan Babel'den Jose Mourinho ve Van Bronckhorst yorumu!

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Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel, Hollanda basınına Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve Beşiktaş'ın imza attırdığı Van Bronckhorst için açıklamada bulundu.

Hollanda basınından De Telegraaf'a konuşan Babel, "Beşiktaş Türkiye'de gerçekten üst düzey bir kulüp, geleneksel olarak ilk üçte yer alıyor ve bir keresinde kulübü Feyenoord'a benzetmiştim. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynuyor. Bazen Galatasaray'ın zirvede olduğu dönemler oluyor, son iki yılda olduğu gibi, bazen Beşiktaş ve sonra başka bir dönem Fenerbahçe." dedi.

"BRONCKHORST İLE ŞAMPİYONLUK..." "Van Bronckhorst için şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi?" sorusuna Hollandalı oyuncu, "Güzel bir soru. Pek çok şey eldeki kaynaklara bağlı. Şu anda Beşiktaş mali açıdan çok güçlü değil. Korkarım kulüp para bulmak için oyuncu satmak zorunda kalacak. Kulüp birkaç zor yıl geçirdi ama yeni bir kadro kuruyorlar ve kadroda harika yetenekler var. Yine de teknik direktör olmak için çok güzel bir kulüp. Stadyum İstanbul'un kalbinde, taraftarlar delicesine fanatik ve bu genellikle büyük bir ev sahibi avantajı olarak kullanılıyor. Eğer Gio iyi bir başlangıç yapabilirse taraftarları arkasına alacaktır ve o zaman Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı haline gelecektir." diye konuştu.

"JOSE MOURINHO YORUMU" Jose Mourinho ile ilgili de değerlendirme yapan Babel, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu getirdi. Gio'nun da orada olması Türk futbolu için güzel. Burada futbolun nasıl yaşandığını tecrübelerimden biliyorum. Buradaki seviye Hollanda'da çok sık aşağılanıyor. Bu aynı zamanda insanların buradaki maçları çok az izlemesiyle de ilgiliydi. Artık daha fazla karşılaşma yayınlanıyor ve insanlar buranın bir 'kum havuzu' olmadığını görüyor. Bir oyuncu olarak, burada da 'tatil zamanı' olduğunu düşünmemelisiniz. Gerçekten çalışmak zorundasınız çünkü Türkler yabancıların, oyuncuların olduğu kadar antrenörlerin de iyi maaşlar aldığını biliyor." ifadelerini kullandı.