Oyuncu Rüzgar Erkoçlar ile makyaj sanatçısı Tuğba Beyazoğlu, yaklaşık 2 sene önce Bahçeköy’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

"SEN SADECE SARIL, BEN BİZİ ISITIRIM"



Tuğba Beyazoğlu Erkoçlar, eşi Rüzgar Erkoçlar ile romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğba Erkoçlar, paylaşımına "Sen sadece sarıl, ben bizi ısıtırım" notunu düştü. Erkoçlar'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.





"CANIM KOCAM, SENİ ÇOK SEVİYORUM"



Tuğba Erkoçlar, eşi Rüzgar Erkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlamıştı. Erkoçlar, paylaşıma, "İyi ki dediğim ne güzel gündü bu resimdeki 'Evet' dediğimiz gün... Bu yolculukta iyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik, her zaman da öyle olacak. Ömrüm yetinceye kadar... Senin bu dünyaya gözünü açtığın bu günde, ben hayatına 30 sene sonra geldim ama olsun iyi ki dedim ya en başta, iyi ki geldim, geldin! Doğum günün kutlu olsun canım kocam, seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.