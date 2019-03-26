"ÖMRÜM YETİNCEYE KADAR..."



İyi ki dediğim ne güzel gündü bu resimdeki 'Evet' dediğimiz gün... Bu yolculukta iyi günde, kötü günde olmaya söz vermiştik, her zaman da öyle olacak. Ömrüm yetinceye kadar... Senin bu dünyaya gözünü açtığın bu günde, ben hayatına 30 sene sonra geldim ama olsun iyi ki dedim ya en başta, iyi ki geldim, geldin! Doğum günün kutlu olsun canım kocam, seni çok seviyorum.