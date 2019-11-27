Rüyada yemek yemek ne anlam gelir?

Rüyanızda yemek yediğinizi görmek üzüntünün işaretidir. Kalabalık yemekler, kazanç elde edip bu kazancınızı başka insanlarla nasıl paylaşacağınızı gösterir. Peki rüyada güzel pişmiş bir yemek yemek, ekşi yemek yemek ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Rüyada yemek yemek

Güzel pişmiş, yemesi kolay, tatlı lezzetli yemeği yemek, hayır ve menfaat, rızk ve mal, mutluluk, acı ve biberli yemeği yemek, keder, hüzün, ekşi yemek yemek, hastalık ve sıkıntı ile tabir olunur. Kokmuş, bozulmuş yemek, harama delalet eder. Ağzına, iyi ve tatlı yemekten bir lokma koyduğunu gören; sevinilecek bir söz işitir. Tatsız ve lezzetsiz bir yemek lokması ise fena söz duymasına işarettir. Kendisine birinin yemek verdiğini görenin eline çok mal geçer. Yemek veren iyi biri ise helal, kötü biri ise haramdır. Ağzına çok sıcak bir lokma koyup yuttuğunu gören; bir belaya uğrar. Lokmasının boğazında kaldığını görmek; musibet, keder, işlerinin bozulması, geçimde zorluk, lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek; hayır ve menfaat, mal ve rızk olacağına delalet eder. Çok sıcak yemek, rızkın darlığına ve geçimde zorluğa; lezzetli yemek iyi geçime; yemeğin içinden kıl çıkması hüzne işarettir. Yemekten sonra parmaklarını yaladığını görenin eline çok az hayır geçer. Yemeği su gibi içtiğini görenin, rızkı ve geçimi bol olur. Ağzına birçok yemek doldurduğunu görenin, işleri karışır. Yağsız tatsız bir yemek yediğini gören, ölümü arzu edecek derecede darlığa düşer. Bir yemeği tadıp bunu lezzetli bulan, sevince erer. Bireyi tadıp ondan nefret eden, ölür. Bir sahan veya tepsiden yemekte iken, yemeğin bittiğini görenin ömrü sona ermiştir. Yemek kabını boşaltıp dili ile veya parmağı ile yaladığını görenin o yerden rızkı kesilmiştir. Yahut eceli gelmiştir.

Rüyada yemek yemenin yorumu

Kirmani'ye göre; rüyasında ziyafet sofrasından yemek yediğini gören hayra ve rızka kavuşur. Kurulmuş sofradan yemek yenildiğini gören, bekar ise evlenir. Sofrada önündeki yemeğin bir anda değiştiğini gören; fakirleşir. Ziyafet sofrası kurmak uzun hayata; sofrayı toplamak ölümünün yaklaştığına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada bir kapta yemek yediğini gören kimse kanaatkar olur. Ancak yemek yediği kap, altın ve gümüş gibi haram olan şeylerden ise, bu rüya haram mal ve çok borca işarettir, insanlar arasında yemek yemek, şöhrettir. Yiyeceği şeyi çiğnediğini görmek, kazanç ve isini benimsemeyerek hafife almaktır. Çiğnediği şeyi yuttuğunu görmesi borcunun acele istenmesidir. Rüyada yediği şeyin tadı kendisinden daha iyi bir tada döndüğünü görenin rüyası iç temizliğine, acı ve ekşiye dönmesi ise isinden ve ailesinde bir değişikliğin husule gelmesine işarettir. Sağ eliyle yemek yediğini gören sünnete uyar. Sol eliyle yemek yemek ise düşmana itaat, dosta cefadır. Yemeği başkasının eliyle yediğini gören kimse namuslu ve kanaatkar olarak Allah'a itimat ve tevekkül ile rızıklandırılır. Bazen de rüyayı gören hasta olur, kendisi yemek yemeden aciz olur. Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek, rüya sahibinin kıymetinin düşeceğine işarettir. Beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için şifaya ve hastalığa işarettir. Kabak yemek, Sünnet-i Seniyyeye tabi olmaya, hidayete ve zekaya delildir. Kuşluk yemeğine davet edildiğini görmesi, uzak yolculuğa, öğle yemeğine daveti, sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşmasına, akşam yemeğine davet edilmesi ise kendisine hile edilmek istenip ona hile etmeden kendisinin hileyi düşünene hile etmesi ile tabir edilir. Yemeği yiyip hazmettiğini gören kimse iş ve sanatında haris olur ve çok çalışmaya mecbur kalır. İnsan etini çiğ olarak yediğini gören kimse, etini yediği kimseyi ya da onun akrabalarını çekiştirir ve zemmini yapar.