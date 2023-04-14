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Rüyada burun akması, rüya sahibinin uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan sonunda kurtulacağını işaret eder. Eğer kişi hasta ise rüyada burun akması ferahlıkla ifade edilir. Rüya sahibi yaşadığı sıkıntılar ardından feraha ererek huzuru bulur.

Rüyada Burun Akması Ne Anlama Gelir?

Görülen bir rüyanın yorumu farklı anlama gelecek şekilde karşımıza çıkar. Rüyaların farklı anlamlara gelmesi rüyaya konu olan temanın görülme şekliyle de ilgilidir. Rüyada burun görmek ve rüyada burun aktığını görmenin yorumu farklıdır. Rüyalarda görülen detaylar ışığında rüya yorumu yapılır.

Rüyada burnunun aktığını gören kişi sabrettiği işlerin sonunda istediği mükafatı alır. Rüyada birdenbire burnunun akması, rüya sahibinin hayatta tahammül etmek zorunda kaldığı durumlar dolayısıyla bilinçaltının bunaldığına işaret olur.

Farklı rüya yorumuna bakıldığında rüyada burun akması bekarlar için evliliğe delalet olur. Eğer rüyayı gören kişi evli ise yakında çocuk müjdesi alacağına işaret edilir.

Rüyada Burundan Kan Gelmesi

Rüya yorumcularına göre rüyada burundan kan gelmesi rüya sahibinin içine attığı tüm sıkıntılardan uzak kalarak kendini daha huzurlu hissedebilmek için çaba sarf edeceğine işaret eder. Rüyada burundan kan gelmesi aynı zamanda kişinin yaşadığı psikolojik sorunlara da delalet olur.

Bazı rüya yorumcularına göre, burundan kan gelmesi yaşanılan dert ve sıkıntılardan kurtulmak olarak yorumlanır. Eğer rüyada başkasının burnunun kanadığı görülürse rüya sahibinin hayatında çok fazla hata yaptığına işaret olur. Eğer rüyada kişinin burnu durduk yere kanarsa rüya sahibi zor duruma düşer ve başkalarına muhtaç olarak yaşar. Rüya sahibinin etrafında bulunan düşmanları çoğalır, sevenlerin sayısı gittikçe azalır. Kişi bu rüya yorumuna bakarak etrafındaki kişilere dikkat etmelidir.

Rüyada burundan kan gelmesinin hayırlı yorumu da bulunur. Rüya sahibinin güçlenerek makam mevki sahibi olacağına işaret olur. Rüyayı gören kişi ülke sınırlarını aşarak başarılı işlere imza atar şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hastayken Burnunun Aktığını Görmek

Rüyalar âlimler tarafından hayırlı olan ve hayırlı olmayan rüyalar olarak adlandırılır. Hayırlı olmayan rüyaların çok fazla anlatılmaması gerekir. Hatta Bazı rüya âlimlerine göre kötü bir rüya görüldüğünde o rüya suya anlatılırsa suyun aktığı gibi kötü rüyada akar gider. Rüyada hastayken burnunun aktığını görmek rüya sahibinin maddi ve manevi sıkıntılardan yakın zamanda kurtularak rahatlayacağına işaret olur.

Rüyada kişinin hastayken burnunun akması gerçek hayatın yansıması da olabilir. Eğer rüya sahibi hastaysa bu rüyasına etki etmiş olabilir. Rüyada hastayken burnunun aktığını gören kişinin çevresinde hasta bulunuyorsa hasta olanların sağlığına kavuşacağına işaret olur. Aynı zamanda rüya sahibinin istediklerinin yakın zamanda gerçekleşeceğine delalet olur.

Rüyada Burun Akıntısının Durmaması

Rüya yorumcularına göre rüyanın yorumu rüyayı gören kişiye aittir. Rüyaların verdiği mesajı sadece rüyayı gören kişi üstüne alınmalıdır. Rüyada burun akıntısının durmaması rüya sahibinin geçmişin etkisinde çok fazla kaldığına işaret olunur. Rüya sahibinin geçmişten kurtulabilmesi için çaba sarf etmesi gerekir. Eğer rüya sahibi işlerini yoluna koyar ise zaman içinde feraha ulaşarak başarılı olur şeklinde delalet olur.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos