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Rüyada küçük bardaktan su içmek, tutumlu olmaya, fazla harcama yapmamaya ve gelirini idareli yönetmeye delalettir. Rüyada büyük bir bardaktan su içmek, gelecekte çok zengin bir hayat yaşamak demektir. Rüyayı gören kişi maddi ve mal bakımından sıkıntı çekmez denmiştir. Rüyada su içmek, rüya sahibine ileriki günlerde sevineceği hayır ve mutluluk kapılarının aralanacağına işaret eder.

Rüyayı gören kişi kendi hayatında sıkıntı ve endişe yaşıyorsa bu sıkıntıların geçip gideceğine işaret eder. Su rüyaları temizdir. Sıkıntılardan kurtulmayı, rahatlamayı sembolize eder. Rüyada su görmek; bolluk, bereket, sağlık, huzur, sıhhatin yerinde olması gibi birçok iyi durumlarla tabir edilir. Ticaretle uğraşan bir kimse rüyasında temiz su içtiğini görse, bu ona büyük miktarda helâl para kazanmanın ve hayatında pek çok hayırların meydana gelmesinin müjdesini verir.

Rüyada Kırık Cam Bardaktan Su İçmek Anlamı Nedir?

Rüyada görülen cam bardak, hayırlı işler olarak yorumlanır. Kişinin uzun ve mutlu bir ömrü olacağına, bütün işlerinde yükseleceğine, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmayacağına delalettir. Rüyada kırık bardak görmek, rüya sahibinin mal kaybedeceği ya da fazla harcama yapacağının işaretidir. Rüyada kırık cam bardaktan su içmek anlamı nedir? Rüyada kırık bardaktan su içmek rüya sahibinin beklediği bir para varsa bunun parça parça geleceği ya da sadece bir kısmının geleceğine işarettir. Kırık cam bardaktan su içmek rüya sahibinin ailesinden birinin rahatsızlanacağına delalettir. Kırık bardaktan su içmek sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini vurgular. Rüyada kırık cam bardak görmek bazı tabircilere göre düşmana işaretken bazı tabircilere göre ise sağlığın kötüye gitmesi, hasta olmaya üzüntü ve kedere de işaret eder denmiştir.

Rüyada Cam Bardaktan Su İçmek

Rüyada cam bardaktan su içmek, temiz ve dürüst bir yaşama işaret eden rüyadır. Aynı zamanda yiyeceğin helal olacağına ve ailede huzurun hakim olacağına delalet eder. Hayırlı evlatlar yetiştirmek ve iyi bir hayat sürmek olarak da yorumlanır. Rüyada cam bardaktan su içmek kişinin uzun ömrü ve hayatı sağlıklı olur. Temiz su içmek her türlü olumsuz gelişmenin altından kalkacağına, kirli su içmek ise hastalık ve maddi sıkıntıya işarettir. Evli veya evlenmek üzere olan bir kimse için cam bardaktan su içmek mutlu bir evlilik, huzurlu bir yaşam ve aile yaşantısının güzel olacağına işaret eder.

Rüyada su içen kimse bekar ise uzun soluklu bir evliliğe imza atılır. Hamile bir kadın kendini su içerken görse çocuğu sağlıklı olur. Bekâr bir gencin rüyasında bir bardak temiz sudan içtiğini görmesi, o kimse için hayırlara ereceğine ve kendisine geniş bir geçim kapılarının açıldığına işarettir. Rüyada zemzem suyu içtiğini görmek, gören için bol hayır, fayda ve berekete, gelecek dileklerin yerine gelmesine, üzüntü ve tasalarının gideceğine işaret eder.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk