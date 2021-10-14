Rüyamızda gördüğümüz banyo genel olarak iyiye yorumlanır. Rüyada banyoyu ne tür şekilde gördüğünüz rüya anlamını değiştirir. Rüyanızda gördüğünüz banyonun anlamını sizler için derledik...

RÜYADA BANYO YAPMAK NE DEMEK?

Rüyada banyo yaptığını gören kimse, hasta ise, hastalıktan, sıkıntılı ise sıkıntıdan, borçluysa borcundan kurtulur. Bazı tabirciler, banyoda sıcak su ile yıkanmak iyidir. Banyo girdiğini gören kimse üzüntülü ise üzüntüsünden kurtulur. Yıkanmak için banyo yaptığını görmek, keder ve üzüntüden kurtulmaya işarettir.

RÜYADA BANYO GÖRMEK

Rüyada banyo görülmesi, bekarlar için evlenmektir. Evliler için hane içinde yaşanacak huzura işarettir. Rüya sahibinin çocuğu yoksa, bir evlat sahibi olmaya işarettir. Evladı olanlar ise, evlatlarından büyük hayır görür. Bu kimselerin evlatları kendilerine ve topluma hayırlı bir birey olur. İlim irfan sahibi olarak, bilgilerini insanlığın faydası için kullanırlar. Öğrenilen ilim, insanı doğru yola ileten bilgileri içerir. Bu rüyayı gören kişiler manevi anlamda hidayete ulaşır. Doğru ve dürüst bir kimse olarak yaşamlarını sürdürür.

Banyo ilim evine, camiye, çarsıya, günahkâr için tövbeye, fakir için zenginliğe ve hasta için şifaya işaret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada banyo girip ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığının gitmesine işaret eder. Tabiatına uygun olmayan su ile yıkanması üzüntü ve kedere, sıkıntı ve hastalığının artmasına işaret eder. Sağlam ve sıhhatli olan bir kimse banyoda yıkanıp temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme nail olur. Yahut borcunu öder. Eğer bekâr ise evlenir. Fakir ise zengin olur.

RÜYADA BANYO TEMİZLEMEK

Rüyada banyo temizlemek; yarım kalan işlerden ötürü rüya sahibi kişinin zaman zaman sıkıntıya düşeceğine, bazen verilen sözlerin tutulamaması nedeniyle arkadaşlarıyla arasının açılması ve istenmeyen kırıcı konuşmalar yapılacak olması şeklinde yorumlanır. Rüyada banyo temizlemek; rüya sahibi kişinin yanlış bulduğu ve zarar veren yanlarını düzeltme yönünde çaba gösterdiğine ve aynı şekilde, başkalarının kusurlarını ört bas eden ve çoğu zaman suçu kendisinde bulan bir eğilim yaşamaya alamet eder.

RÜYADA BANYO HAVLUSU GÖRMEK

Rüyasında banyo havlusu gören kişi, normal bir yaşam standartlarında olduğuna, zaman içerisinde maddi gelişim sağlayacak adımlar atacağına attığı adımların sonuç vermesi ile kişinin daha çok gelir elde edeceğine veya etmeye başladığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında banyo havlusu görmek rüyayı gören kişilerin sevdiği kişi olduğuna evli ise eşinin, bekar ise sevdiğinin yanında olması ile çok başarılı bir insan olunacağına, başarılardan başarıya koşarken sevdiği insanın yanında olmasından ile cesaret alacağına, cesareti sayesinde daha cesur hareketler yaparak çok daha başarılı olacağı şeklinde rivayet edilmektedir. Kişi çok zeki olup, yapacağı yatırımlar ve hayat içerisinde atacağı adımların hepsinin çok daha güvenilir ve kendinden emin olduğuna bu sayede en büyük destekçileri ile her daim zafere yürüyecekleri şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA BANYO YAPTIRMAK, BİRİNİ YIKAMAK

Rüyada banyo yaptırmak, kişinin kapısına gelip derdini açarak kendisinden yardım etmesini isteyecek bir tanıdığa yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin yapabileceği bazı yardımların söz konusu olduğu sıkıntıyı çözmek için belli bir süreye ihtiyaç olacağını, sorunları çözerken başka kişilere durumdan bahsetmeden hareket edeceğine yorumlanır. Eğer rüya sahibi hastaysa, çok yakın bir zaman sonra hastalığının tüm belirtilerinden yavaşça kurtulmaya ve iyileşmeye başlar. Tanımadığı birini banyo yaptıran kişinin sevapları çok olur ve çevresindeki pek çok kişiden hayır duası alır. Hastalanan ve kendisine bakacak yakını olmayan birine hastabakıcılık yapmak, ona refakat etmek manasına gelen rüya İslami açıdan büyük sevaplar işleyen kişinin, yaptığı tüm yardımlar kalbinden geldiği için ahiret hayatının da çok güzel geçeceğini müjdeler.