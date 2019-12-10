Rüyada acele ile bir iş yaptığınızı mı gördünüz? Ve bunun anlamını mı merak ediyorsunuz? Telaş yapmayın, çünkü bu rüyanın anlamı da bunu söylüyor. İşte rüyada acele etmenin manası.

Rüyada Acele Ettiğini Görmek:

Rüyada acele ettiğini görmek pek iyi yorumlanmaz. Acele iş pişmanlığa yorumlanır. İstediğiniz bir şeyde ya da yapılması istenilen işte acele ederek hataya ve yanlışa düşebileceğiniz anlamına gelmektedir. Gerçek hayatta olduğu gibi acele etmek iyi değildir.

Bir başka tabire göre ise; rüyada acele, düşünme ile, düşünme de acele ile kıyaslanır.

Düşünüp Acele Etmediğini Görmek:

Acele etmenin tam tersi daha olumlu yorumlanır. Eğer dine ait bir konuda düşünerek hareket ediyorsa bu pek hayırlı iş değildir. Bu durum sadece dünyevi işlerde hayırlıdır.

Hayır - Hasenat işlerinde Acele Etmek:

Hayır - Hasenat işleri yaparken acele ettiğinizi gördüyseniz sakın korkmayın. Çünkü rahatlık, temizlik ve iyiliğe yapılan adımları temsil eder. Bu rüyanın anlamı hayırlıdır.

Rüyada Şer Ya Da Olumsuz İşte Acele Etmek:

Yapılmaması gereken bir işi gizli saklı yapmaya çalışmak ve sonu iyiye gitmeyen işlerde bulunmak anlamına gelir.

Rüyada Acele İle Yürüdüğünü Görmek:

Bu rüyanın anlamı pek olumlu değildir. Hata yapmaya, yaptığımız işlerden pişman olmaya delalettir.

Rüyada Bir İşin Acele Yapılmasını İstemek:

Yapmak zorunda olduğumuz işi tamamlayamayacağımızı ayrıca vaktinde yetişmesi gereken konuyu yetiştiremeyeceğimize delalet eder.

Rüyada Bir Yere Acele İle Gitmek:

Yetişeceğiniz yerin önüne bir çok engel, set koymaktır. Rüyada bir yolda acele yürüdüğünü görmek ise uzun zamandır düşündüğü bir işinin geç zamanda olacağına, vapuru kaçırma treni kaçırma gibi durumlarda hakikatte yapacağımız yada yapmak istediğimiz işi acele etmeden bunları sıralı yapacağımıza inanmamızı gösterir.

Sonuç olarak bir işte acele etmek iyi değildir. Sabırlı olursak bize daha hayırlıdır. Ayrıca dini konularda çok düşünmeye gerek yok çünkü böylesi daha hayırlıdır. Dünyevi işlerimizde düşünmemiz gerekir.