"Rüya Takım"da 2 milli oyuncu birden!

Milli takım, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki organizasyonun finalinde İtalya ile karşılaştı.

Rakibine 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere, madalyalarını Güney Koreli eski voleybolcu Kim Yeon-Koung verdi.

"RÜYA TAKIM"DA 2 MİLLİ OYUNCU BİRDEN

Yapılan oylamalarla FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "Rüya Takımı"na iki milli voleybolcu girdi.

"Rüya Takım"da en iyi orta oyuncular olarak Eda Erdem Dündar ve İtalyan Danesi, en iyi pasör çaprazı da Melisa Vargas yer aldı.

Şampiyonanın en değerli oyuncusu ve pasörü İtalyan Orro, en iyi smaçörler Brezilyalı Gabi ve Japon Ishikawa, en iyi libero ise İtalyan De Gennaro seçildi.