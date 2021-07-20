ABD-Türkiye ilişkilerini önceki Başkan Donald Trump döneminde içinden çıkılmaz bir hale sokan ve Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına kadar giden bir süreci başlatan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı sistemle ilgili Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’tan açıklama geldi. Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 kapsamında konuşan Rosoboronexport CEO’su Alexander Mikheyev, Türkiye ve Rusya arasında S-400’ler için ikinci bir anlaşmanın yakın olduğunu öne sürdü.