Rusya, yılbaşında Ukrayna'dan çekilecek mi?

AA / HABERTURK.COM

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askerlerini yılbaşına kadar çekme çağrısını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’dan yılbaşına kadar çekilmeyeceğine işaret eden Peskov, "Bu söz konusu olamaz." dedi.

Barış görüşmeleri için Ukrayna’nın "gerçekleri" kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Peskov, "Ukrayna tarafının uzun süre içinde şekillenen gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan çözüm sürecinde ilerleme sağlamak mümkün değil." diye konuştu.

"PATRIOT'LAR UKRAYNA'YA GÖNDERİLİRSE MEŞRU HEDEFİMİZ OLUR"

ABD medyasında yer alan Ukrayna'ya Patriot hava savunma sisteminin tedarik edilmesine ilişkin haberleri değerlendiren Peskov, "Patriot'lar Ukrayna'ya gönderilirse meşru hedefimiz olur" açıklamasında bulundu.

Peskov," Bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor, bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz." dedi.

PUTIN İLE XI ARASINDA YENİ TEMASLAR

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yıl sonuna kadar yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, iki liderin sürekli temas halinde olduğu yanıtını verdi.

Peskov, "Gerçekten de bu temasları devam ettirmeye hazırlanıyoruz. Bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusunda sizi bilgilendireceğiz" dedi.

* Haberin görsellerinin tamamı Associated Press'ten servis edilmiştir.