Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları!

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.

NATO müttefiklerini de savunmak için ek adımlar attığını kaydeden Biden, NATO'nun 30 üye ülkesiyle bir toplantı düzenleyip atılacak adımları tartışacağını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya bu yıl 650 milyon dolarlık savunma yardımı yaptığına işaret eden Biden, "Şunu tekrar söylemek istiyorum ki askerlerimiz ve biz Ukrayna'da Rusya ile çatışmaya girmeyeceğiz. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da çatışmak için değil, NATO müttefiklerimizi korumak için gidiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Putin'e doğrudan yaptırım uygulamanın masada olduğunu ancak şu anda böyle bir adım atmayacaklarını bildirdi.

"RUSYA'NIN İŞ YAPMA KABİLEYETİNİ SINIRLAYACAĞIZ"

Yaptırımların Rus ekonomisine hem şimdi hem de zaman içinde ciddi maliyetler getireceğine dikkati çeken Biden, "Bu yaptırımları, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerinin üzerindeki etkiyi en aza indirmek için maksatlı olarak tasarladık." dedi.

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getirildi.

Rusya'nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyeti sınırlandırıldı.

Rus ordusunun finansmana erişimini ve büyümesini engellenecek, Moskova'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlası kesilecek

Rus elitleri ve aile üyeleri listesine yeni isimler de eklenecek

Biden, yaptırım kararlarının ruble üzerindeki etkisini gördüklerine dikkati çekerek Rus borsasının ise düşüş gösterdiğini anımsattı.

"SWIFT YAPTIRIMI HER ZAMAN BİR SEÇENEK"

Biden, yaptırımlar arasında Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, "bunun her zaman bir seçenek" olduğunu ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi.

Uygulanan yaptırımların SWIFT'i aştığını vurgulayan Biden, bunları "ağır yaptırımlar" olarak nitelendirdi.

İNGİLTERE'DEN "EN AĞIR" YAPTIRIM PAKETİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.

Johnson, parlamentoda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladığı konuşmasında, bu yaptırımları, "Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi" olarak niteledi.

Tüm büyük Rus bankaları, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alındı

Gelecek hafta tüm büyük Rus bankalarının varlıklarını dondurulacak.

VTB Bank'ın "derhal" tüm varlıklarının dondurulacak.

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verilecek.

AB'DEN YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü zirve düzenledi.

AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin, Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu paket, Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımları içeriyor." diye konuştu.

Yaptırımların, Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedeflediğine dikkati çeken von der Leyen, ayrıca savunma alanı da dahil olmak üzere önemli kamuya ait şirketlerin de yaptırım paketi kapsamında olduğunu anlattı.

Von der Leyen, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak." ifadesini kullandı.

Avrupa'dan Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesinin yasaklanacak.

Rusya'nın ulaşım sektörüne yönelik yatırımlar da uygulayacak. Rus hava yollarına bütün uçak yedek parça ve ekipman satışı yasaklandı.

Rusya'nın ihtiyaç duyduğu çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı, Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulaması değişecek.

JAPONYA

Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyen Rusya'yı hedef alan ek yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini belirtti.

Donetsk ve Luhansk bölgelerine ithalat ve ihracat yasağı getirildi.

Japonya'nın yeni Rus devlet tahvillerinin ticareti yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinden gelecek resmi yetkililere yönelik vize ambargosu uygulanacak. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.